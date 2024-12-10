Общество

Сессия Псковской городской Думы состоится 20 декабря

Сессия Псковской городской Думы состоится 20 декабря. Об этом председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Наш бюджет небольшой, 20 декабря состоится вторая сессия, на которой будем во втором чтении бюджет утверждать. Я думаю, что к этому времени появятся дополнительные источники финансирования», — сказал Александр Гончаренко.

Он отметил, что наказы избирателей в рамках формирования бюджета — это «ручеек, который вливается в общую реку», а задача депутата — «эти ручки свести любыми силами и средствами».