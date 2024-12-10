Общество

Почтоматы могут разрешить размещать в многоквартирных домах

Минцифры РФ прорабатывает законодательную инициативу, позволяющую «Почте России» размещать почтоматы в многоквартирных домах, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на пленарном заседании в Совете Федерации.

«Предлагаем рассмотреть возможность передать "Почте России" эксклюзивное право на доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах, а также возможность размещать в многоквартирных домах почтоматы. Эта законодательная инициатива прорабатывается», - сказал Шадаев.

Министр также рассказал об успешной практике некоторых регионов, когда «Почте России» предоставляются налоговые льготы по имуществу и транспорту, дополнительные бонусы для почтальонов. «Кажется, что такой опыт взаимодействия является очень успешным и может быть протиражирован на другие регионы», - сказал Шадаев.

Накануне глава Минцфиры сообщил, что министерство готовит законопроект, который позволит «Почте России» стать эксклюзивным поставщиком электронных заказных писем через портал «Госуслуги», пишет РИА Новости.

В мае Шадаев заявлял, что Минцифры рассматривает вариант монополии «Почты» на доставку в почтовый ящик как одну из преференций, которая обеспечит дополнительный доход компании. Он объяснил, что сейчас любой может бросить рекламу или платежку в почтовый ящик. Если же «Почта России» получит монополию на доставку в ящик, то это позволит ей получать дополнительные доходы от доставки счетов и рекламы.