Общество

Новый ФАП возвели в Дедовичском районе

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт возвели в деревне Вязье Дедовичского района по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Современный, комфортный ФАП получил лицензию и уже начал работу. Он начал принимать пациентов в начале декабря текущего года. Ежедневно за медпомощью приходят около 15 жителей соседних деревень.

Раньше ФАП в Вязье был расположен в старом здании, поэтому пациенты и фельдшер Инна Дмитриева довольны такому преобразованию.

«Сейчас людям очень нравится наш светлый, теплый, с новым оборудованием ФАП. Условия хорошие и для людей, и для работников. Когда комфортно и красиво, тогда и работается с настроением», — отмечает фельдшер.

В просторном и светлом модульном здании есть все для комфортной работы с пациентами. Для оказания им первичной медико-санитарной помощи: оборудованы кабинет амбулаторного приема, смотровая и процедурная, а также удобная зона ожидания. Кабинеты обставлены новой мебелью, установлено медицинское оборудование. К ФАПу прикреплены 550 пациентов, среди них 90 — дети.