Общество

Проверить свои знания Конституции РФ могут жители Псковской области

12 декабря в честь празднования Дня Конституции Российской Федерации всероссийское общественное движение «Гражданин» проводит IX Всероссийский тест на знание Конституции РФ, в которой принимают участие все желающие старше 12 лет. Акция проводится для оценки уровня правовой грамотности россиян, а также для мотивации общества к изучению гражданского строя Российской Федерации и выполнению конституционных обязанностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Ежегодно в тестировании принимает участие более полутора миллионов человек на онлайн-платформе гражданин.дети. Тестирование со слоганом #гражданствуй традиционно основано на наиболее обсуждаемых обществом темах за прошедший год, соотнесенных искусственным интеллектом со статьями Конституции России. В этом году особый акцент в акции будет сделан на теме семьи, ее положения в обществе и государстве, основных правах и обязанностях главной ячейки общества. Каждому участнику будет доступен индивидуальный вариант тестирования из базы более чем в 100 вопросов, утвержденных экспертным советом акции под председательством соавтора Конституции РФ 1993 года Бориса Эбзеева. По итогам акции всех участников ожидают подарки и поощрения партнерской программы Всероссийского теста на знание Конституции РФ.

«2024 год в России объявлен Годом семьи и это неразрывно связано с Основным законом в Российской Федерации: ведь семья — это основа воспитания не только личности, но и гражданина. Особое внимание в этом году мы уделяем конституционным особенностям семейных взаимоотношений в обществе и государстве, их правовым основам и перечню неотделимых обязанностей» — делится лидер всероссийского общественного движения «Гражданин» Юрий Шаркович.

Пройти тест на знание Конституции РФ пройдет можно на платформе https://гражданин.дети.