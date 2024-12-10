Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о настоящем и будущем псковских ТОСов

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, который стартует на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Сегодня, 12 декабря, состоится завершающий разговор о развитии движения ТОС в Псковской области. В формате брифинга промежуточные итоги работы территориальных общественных самоуправлений в 2024 году подведет начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.

Сколько ТОС сейчас зарегистрировано в Псковской области? Какова доля реально работающих? Какие проекты в основном реализуют ТОС, а какие наименее популярны? Насколько недобросовестный подрядчик губителен для реализации проекта ТОС? Как долго просуществует механизм территориального общественного самоуправления?

Трансляция завершена