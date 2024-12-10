Глава псковского штаба комитета семей воинов Отечества получила благодарность от президента

Руководитель псковского штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова получила благодарственное письмо от президента России Владимира Путина за внесённый вклад в поддержку семей военнослужащих и активное участие в жизни региона. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал
Комитет семей воинов Отечества под руководством Марии Филоновой проводит ряд инициатив, включая организацию встреч школьников с героями-участниками специальной военной операции (СВО) и проведение «Уроков мужества». Также комитет оказывает поддержку семьям военнослужащих и активно подключается к решению общественно важных задач.
«Спасибо за работу! Поздравляю!» - добавил Михаил Ведерников.