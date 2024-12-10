Общество

Нет вариантов нецелевого расходования средств на проекты ТОСов — Елена Тимашова

Никакой возможности для нецелевого расходования средств, полученных благодаря проектам территориальных общественных самоуправлений, нет. Об этом начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова сообщила во время брифинга в пресс-центре ПЛН 12 декабря.

«Никакой возможности для нецелевого расходования средств, полученных благодаря проектам ТОСов, нет и быть не может. Это субсидия, а субсидия всегда целевая. Эту субсидию необходимо реализовать до конца года и только на те цели, на которые она выделена. Более того, на встречах и форумах ТОСов мы ориентируем принимать участие обязательно в приемке работ по завершенным договорам для того, чтобы люди могли действительно оценить качество работ. Сказать, что их устраивает или не устраивает в итоге», — сказала Елена Тимашова.

Она отметила, что случаи, когда ТОСы не были удовлетворены итоговой работой, уже были.

«Мы в рабочем порядке рассматриваем такие случаи. Отрабатываем их так, чтобы люди получили удовлетворение от качества проекта», — уточнила Елена Тимашова.