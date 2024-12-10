Общество

Александр Борисов поздравил псковичей с Днем Конституции

Руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов поздравил псковичей с Днем Конституции.

«Сегодня мы отмечаем значимый и важный праздник — День Конституции Российской Федерации. Он напоминает нам о принципах и ценностях, на которых основано наше общество, а также о правах и свободах, которые гарантированы каждому гражданину», - сказал Александр Борисов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Он отметил, что Конституция — это не просто набор законов, а краеугольный камень нашего государства, который защищает права и свободы всех жителей многонациональной страны. Основной закон государства является фундаментом для формирования гражданского общества и способствует развитию регионов.

«Поздравляю всех жителей Псковской области с этим знаменательным днем! Пусть наша Конституция продолжает быть надежной основой для дальнейшего развития и процветания Псковщины и всей страны», - добавил Александр Борисов.