Общество

Аудитория российских видеосервисов увеличилась за год на 30 млн

Аудитория российских видеосервисов увеличилась за год более чем на 30 млн: у «VK Видео» — на 4,3 млн до 72,2 млн, у «VK Клипы» — на 9,8 млн до 66,6 млн, у Rutube она подскочила на 17,9 млн до 58,3 млн, рассказали в Ассоциации блогеров и агентств (АБА). Nuum начал свою работу в конце декабря 2023 года, за время его работы аудитория составила 5,2 млн.

Показатели YouTube постепенно снижаются, однако о конечных цифрах оттока говорить пока рано, отметили в АБА, но тренд вырисовывается всё четче: согласно данным, среднедневной охват в октябре у этого видеохостинга снизился на 2,3%, и составил 46,2 млн человек, когда в январе было 54,2 млн.

В АБА считают, что замедление видеохостинга YouTube само по себе не привело бы к массовому переходу пользователей на отечественные площадки. Они последовали за блогерами, которые или сменили, или дополнили свой перечень площадок для размещения авторского контента, пояснили в ассоциации, пишут «Известия».

Управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads'made Ярослав Мешалкин полагает, что отечественные платформы смогли воспользоваться замедлением YouTube и начать усиленно работать.

«30 млн — хороший результат, я думаю, что в следующем году он как минимум удвоится за счет последовательного изменения пользовательских привычек, имиджевых кампаний, развития контента и технологий», — сказал он.