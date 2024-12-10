Общество

Начинается видеотрансляция нового проекта «Краски города» на «ПЛН FM»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию выпуска новой программы «Краски города», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в новом проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Волковой.

Победительница конкурса красоты «Мисс-Псков-2024» поможет спланировать культурные выходные, даст советы по сохранению здоровья на работе, а гостья программы - стилист Елизавета Федосеева - расскажет о модных трендах.

В новом выпуске: о профилактике простудных заболеваний, правильной организации рабочего пространства, регулярных перерывах, растяжке и здоровых перекусах, а также о трендах и модных цветах сезона.

Трансляция завершена

