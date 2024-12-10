Общество

Начинается видеотрансляция круглого стола на радио «ПЛН FM»: Быть классным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященного итогам Форума классных руководителей Псковской области, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

К разговору приглашены:

Екатерина Гончарова - кандидат исторических наук, доцент, руководитель Псковского областного института повышения квалификации работников образования, член Общественной палаты Псковской области;

Андрей Ниневский - начальник отдела региональной политики областного комитета по образованию;

Юлия Колбасова - главный эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области;

Оксана Кривенкова - классный руководитель 7б класса, советник по воспитанию директора гимназии №29 города Пскова.

В современный школе классный руководитель – это кто? Какими вопросами занимаются эти люди? С какими вызовами сталкиваются? Кто и как помогают этим важным в воспитательном процессе людям?

Ведущий круглого стола - Артем Татаренко.

Трансляция завершена