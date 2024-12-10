Общество

Правительство утвердило план по сокращению потребления алкоголя в России

Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

«Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации. Основная цель Концепции до 2030 года - уменьшить употребление алкоголя и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность»,- говорится в сообщении.

Новая концепция нацелена на укрепление здорового образа жизни, профилактику злоупотребления алкоголем, расширение системы медицинской и социальной реабилитации для людей с алкогольной зависимостью, а также на раннее выявление проблем и профилактическое консультирование, уточнили в пресс-службе.

План содержит 29 мероприятий, направленных как на развитие системы профилактики, повышение качества и доступности медицинской помощи людям с алкогольной зависимостью и развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации, так и на укрепление ценностей здорового образа жизни, формирование среды, способствующей сокращению потребления алкоголя, в том числе крепких спиртных напитков, пояснили в министерстве.

Планируется расширить практику раннего выявления пагубного потребления алкоголя и профилактического консультирования, что позволит не только выявить ранние признаки развития алкогольной зависимости, но и своевременно принять меры, чтобы предотвратить прогрессирование, пишет РИА Новости.

Также в рамках утвержденного плана мероприятий будет проведен анализ применения мер административной ответственности, по результатам которого будут подготовлены предложения об их усилении, подчеркнули в Минздраве. В частности, будет проанализирован опыт субъектов РФ по реализации мер, ограничивающих время розничной продажи крепкого алкоголя, а также будут представлены предложения о введении ограничений на выкладку алкогольной продукции в прикассовой зоне торговых объектов, пояснили в пресс-службе.