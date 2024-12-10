Общество

Введены новые штрафы для коллекторов за нарушения при взыскании

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит новые штрафы для коллекторов.

В частности, в Кодекс РФ об административных правонарушениях вводятся штрафы до 300 тыс. рублей за незаконное использование юрлицом в своем наименовании словосочетания «профессиональная коллекторская организация» и за неисполнение решения Федеральной службы судебных приставов об ограничении использования одного или нескольких способов взаимодействия с должником.

Вместе с тем документ уточняет существовавшие ранее составы правонарушений. Теперь ответственность за неисполнение требований и обязанностей относительно взыскания долгов несут не только профессиональные коллекторские организации, но и кредитные и микрофинансовые организации, пишет ТАСС.