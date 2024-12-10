Общество

ВТБ рассказал о новой возможности оплачивать покупки за рубежом по QR-коду

ВТБ разработал платежное решение, которое позволит клиентам банка оплачивать покупки за рубежом по QR-коду в ВТБ Онлайн. Новый функционал позволяет оплачивать покупки в зарубежных магазинах привычным способом: достаточно навести камеру сканирования QR-кодов в приложении на код оплаты в чеке или на терминале – оплата произойдет мгновенно. Платежи проходят в рублях с последующей конвертацией в национальную валюту страны, где была совершена покупка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.

Технология и сервис уже успешно прошли тестирование в одной из стран ближнего зарубежья и в первом полугодии будут масштабироваться в странах ближнего зарубежья. Во втором полугодии функционал будет доступен и в других дружественных странах ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее ВТБ реализовал мгновенные переводы на карты национальных платежных систем стран Центральной Азии. Кроме того, банк развивает сервис переводов за рубеж через международные системы денежных переводов. Сейчас пользователи ВТБ Онлайн могут осуществлять переводы в более чем 70 стран.

«Уже сейчас клиенты ВТБ могут онлайн переводить деньги в большинство стран СНГ, а теперь мы запустили инновационную, импортозамещенную технологию, которая значительно упростит оплату покупок за рубежом. Теперь не нужно оформлять дорогостоящую карту иностранных банков: пользователи могут оплачивать покупки и услуги в путешествиях, сканируя QR-код на кассе. Нет необходимости и снимать наличные или обменивать валюту — при оплате рубли автоматически конвертируются в нужную валюту. На первом этапе наш сервис доступен только клиентам ВТБ, но уже в первом полугодии мы будем готовы предоставить эту технологию в рамках партнерств с международными банками и финтех-компаниями в дружественных странах», - отметил начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.