Общество

Мошенники делают виртуальные клоны карт россиян с помощью шпионского ПО

Специалисты ВТБ отследили самую активно распространяющуюся мошенническую схему в ноябре и декабре. Она комбинирует две стратегии: социальную инженерию и шпионские программы, чтобы украсть данные карты клиента, сделать ее клон и расплачиваться в магазинах через терминалы с NFC. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.

Мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками сотового оператора, и сообщают о необходимости продлить договор на обслуживание. Для этого клиента просят установить мобильное приложение оператора. Могут использовать и другие «легенды» — обновление антивируса, приложения медицинских сервисов и т.д. На самом деле это вредоносное ПО — шпионская программа. Она позволяет злоумышленникам удаленно управлять устройством, включая камеру, микрофон и функции NFC.

После того, как владелец смартфона установил приложение, мошенники под предлогом подтверждения данных для продления договора дают инструкцию:

Сфотографировать карту или поднести ее к смартфону.

Ввести старый PIN-код и якобы сменить его на новый (на самом деле смена PIN-кода не происходит).

В это время с помощью шпионской программы активируется NFC на устройстве жертвы, а другая программа на смартфоне мошенника используется для перехвата данных карты (ID, срок действия). Полученные данные привязываются к устройству злоумышленников. Такой виртуальный клон карты позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах с NFC-терминалами.