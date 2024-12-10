Общество

В Усвятах установят памятник певице Ольге Сергеевой

В посёлке Усвяты Псковской области в скором времени появится памятник певице Ольге Сергеевой. Он будет символизировать не только её творчество, но и усвятскую песню. Об этом сообщил режиссёр и телеведущий Виталий Салтыков на своей странице «ВКонтакте».

Видео: Виталий Салтыков / «ВКонтакте»

На данный момент скульптор Владимир Бродарский принял в работу глиняный макет памятника. Впереди — самые ответственные моменты в создании скульптуры: формовка и литьё. Уже установлен фундамент и подиум на центральной площади Усвят, где весной и планируют разместить памятни.

« Если всё будет хорошо, рассчитываем, что весной памятник займет свое законное место и будет радовать жителей и гостей поселка», - заключил Виталий Салтыков.