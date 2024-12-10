Общество

Александр Козловский: Народная программа «Единой России» создаёт новые условия для развития Псковской области

Народная программа «Единой России» помогает решать важные вопросы, в частности, в сфере здравоохранения, считает секретарь Псковского реготделения партии, первый зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Более 30 ФАПов построено на территории Псковской области. Это - современные условия труда для медицинского персонала и возможность обследоваться населению небольших населённых пунктов, приобрести лекарства. Такие направления, которые начались с народной программы, сегодня реализуются, как государственные, федеральные проекты, помогают жить и на селе, и в городах», - сказал Александр Козловский.

Также он обратил внимание на связь регионального и первичных отделений партии.

«С первичными отделениями партии Псковской области мы уже работаем много лет. И Дмитрий Медведев (Председатель партии - прим. ред.), и Владимир Якушев (врио секретаря Генсовета - прим. ред.) сказали, что это действительно основа и фундамент для партийного строительства», - резюмировал Александр Козловский.

«Единая Россия» 14 декабря проводит XXII съезд партии в национальном центре «Россия». В нём принимают участие более 1000 делегатов со всей страны.

На съезде партия определит задачи на 2025-2026 годы, внесёт изменения в народную программу, устав, а также проведёт ротацию руководящих органов. Планируется, что в них войдут участники СВО.

Также делегаты съезда примут новое положение о работе первичных организаций «Единой России». Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии.