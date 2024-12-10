Общество

Столетний юбилей отметила дновская долгожительница

В Дновском районе сегодня, 14 декабря, чествовали долгожительницу — Антонину Иванову , которая отмечает свой 100-летний юбилей. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Миахил Шауркин / Telegram-канал

Глава района Михаил Шауркин поздравил именинницу и вручил ей традиционные поздравительные адреса и подарки от имени президента России Владимира Путина, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы округа.

«Хочется от всей души пожелать крепкого здоровья, как можно больше радости и улыбок!» - отметил Михаил Шауркин.