Общество

Российская вакцина от рака будет бесплатной

Разрабатываемая российская вакцина от рака будет бесплатной для пациентов, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

«Мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тысяч рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду. Для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно», — сказал он.

Андрей Каприн напомнил, что все препараты для лечения онкологических заболеваний, включая иммунопрепараты, при выходе на рынок первоначально имели высокую стоимость.

Онколог подчеркнул, что, по его мнению, новое лекарство не будет предназначено исключительно для состоятельных пациентов.

В сентябре Андрей Каприн сообщил о завершении этапа доклинических исследований российской вакцины против рака, разработанной на основе мРНК-технологии.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, Александр Гинцбург, пояснил, что вакцина будет персонализированной и создаваться индивидуально для каждого пациента. В разработке вакцины будет использоваться искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и предоставит «чертёж» будущего препарата. Специалисты смогут создать вакцину в течение недели на основе этого «чертежа», пишет РИА Новости.

Гинцбург сообщил, что ожидается получение официальных документов, разрешающих использование онковакцины, в январе.