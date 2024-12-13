Общество

Продавец и водитель стали самыми востребованными профессиями в РФ в 2024 году

Продавец-консультант, водитель и менеджер по продажам стали самыми востребованными специалистами в 2024 году, в топ-пять также вошли операторы колл-центра и бухгалтеры, следует из исследования российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

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В ходе исследования были проанализировали свыше 11 миллионов вакансий, размещенных в течение 2024 года.

«Первая тройка самых востребованных профессий на рынке труда в 2024 году осталась неизменной – это менеджер по продажам (868 тыс. вакансий), продавец-консультант (кассир) (769 тыс.) и водитель (620 тыс.), у которых за год оказался один из самых высоких темпов роста вакансий среди топ-20 – +36%. Оператор колл-центра поднялся сразу на две позиции по сравнению с 2023 годом и занял 4 место, количество вакансий для них выросло за год на 63%. Замыкают топ-5 – бухгалтеры, для которых в 2024 году было открыто 300 тыс. вакансий», - говорится в исследовании.

В этом году профессия «разнорабочий» впервые вошла в топ-10 и заняла седьмое место рейтинга - количество вакансий для таких специалистов выросло в 1,5 раза пишет РИА Новости. Позиции упаковщика и кладовщика за год не претерпели существенных изменений и занимают восьмую и девятую строчки соответственно. На десятой позиции разместилась профессия врача - однако в 2023 году эти специалисты были на восьмом месте.

В топ-20 вошли преимущественно рабочие и занятые в торговле и общепите. При этом программисты опустились за год на три позиции, до 15 места, а инженеры-конструкторы - также на три позиции, но до 13 места.

Почти на треть за год выросли вакансии для курьеров, что обеспечило для них 12 место и рост сразу на три позиции. Впервые в топ-20 оказались сварщики – вакансии для них выросли за год на 26%, что отразилось на движении вверх сразу на 4 позиции, до 19 места. Замыкают топ-20 самых востребованных профессий администраторы магазинов и торговых залов, которые за год потеряли 4 позиции, а спрос на них снизился на 9% по сравнению с 2023 годом.

Меньше тысячи вакансий в 2024 году было открыто только для гейм-дизайнеров и бортпроводников.