Общество

Регионы будут получать субсидии на комплексное развитие территорий

Регионы будут получать субсидии на реализацию проектов комплексного развития территорий, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале.

«Регионы, реализующие проекты комплексного развития территорий (КРТ), будут получать на это субсидии из федерального бюджета», - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что помощь предназначена для субъектов с индивидуальными программами социально-экономического развития, а также для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.

«Финансирование будет предоставляться, если в рамках проектов КРТ вместе с возведением жилых домов предусмотрено строительство или реконструкция объектов социальной инфраструктуры – детсадов, школ и учреждений здравоохранения», - рассказали в правительстве.

Кроме этого, на господдержку смогут претендовать проекты, где помимо жилья будут построены или реконструированы объекты транспортной инфраструктуры, а также проекты, включающие в себя создание или модернизацию коммунальной инфраструктуры. Средства субсидии также можно будет использовать для ускорения процесса подключения построенных объектов к сетям.

«Рассчитываем, что принятое решение поможет как можно скорее создать комфортные условия в городах и поселках, повысить качество жизни наших граждан, чтобы населенные пункты становились современными и удобными», – отметил глава кабмина Михаил Мишустин.