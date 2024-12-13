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Общество

Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций против РФ

16.12.2024 13:24|ПсковКомментариев: 1

ЕС принял 15-й пакет санкций, внеся в черный список 84 физлица и компании из России, Китая и КНДР, в том числе танкеры, перевозящие нефть из РФ, говорится в заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД.

«Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций, в отношении 54 физических и 30 юридических лиц», - говорится в заявлении. Санкции введены в том числе в отношении «2 чиновников КНДР» и китайских компаний, которых ЕС подозревает в поставке в Россию электроники и компонентов беспилотников.

Запрет на заход в порты и доступ к ряду услуг в сфере морского транспорта был введен в отношении 52 танкеров из третьих стран, которые якобы перевозят российскую нефть, невзирая на так называемые «потолки цен», которые пыталась ввести Группа семи. 

В очередной пакет санкций ЕС также вошли 32 компаний из КНР, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ, которых подозревают в «участии в обходе торговых ограничений» и приобретении товаров двойного назначения для РФ.

Кроме того, запрещено признавать и исполнять в Евросоюзе решения, вынесенные российскими судами по искам, связанным с компаниями ЕС в РФ, пишет ТАСС

Санкции вступят в силу после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза, которая ожидается в ближайшее время.

Источник: Псковская Лента Новостей
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