Более 135 млн рублей привлекли псковские НКО на проекты в 2024 году

Более 135 миллионов рублей привлекли некоммерческие организации на реализацию своих проектов в Псковской области в 2024 году. Из них 111 миллионов рублей – это федеральные грантовые средства, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с открытия ХII регионального форума социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие».
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
С приветственным словом от лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обратилась его заместитель Ольга Тимофеева.
Она отметила самые яркие проекты, которые были реализованы в этом году. Это выставка «Россия начинается здесь», которая прошла при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Также молодежный спортивный фестиваль «Спортсмены будущего». Проект Федерации компьютерного спорта Псковской области был поддержан «Движением первых».
Также Ольга Тимофеева выделила международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох». В нем приняли участие 65 коллективов из разных регионов России, Беларуси и Латвии.
Следующий год в деятельности НКО будет направлен на поддержку проектов, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Некоммерческие организации в Псковской области реализуют проекты вместе с территориальными общественными самоуправлениями. Например, в Островском районе реализуется проект, выигранный ТОСом, при этом на местах работают представители НКО.
«На данный момент в Псковской области действуют более 600 ТОСов. Планируется пересмотр территорий для ТОС, следовательно, их количество увеличится. Они позволяют жителям легко объединяться и реализовывать проекты на своей территории», - сказала начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.