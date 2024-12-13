Общество

Более 135 млн рублей привлекли псковские НКО на проекты в 2024 году

Более 135 миллионов рублей привлекли некоммерческие организации на реализацию своих проектов в Псковской области в 2024 году. Из них 111 миллионов рублей – это федеральные грантовые средства, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с открытия ХII регионального форума социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие».

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

С приветственным словом от лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обратилась его заместитель Ольга Тимофеева.

«Из года в год мероприятие объединяет большое число жителей со всей области - как наших уже давних партнеров, так и новых участников, которые делают только первые шаги в сфере НКО. Каждый год мы встречаемся с вами, чтобы подвести итоги деятельности СОНКО, наметить планы на следующий год, обсудить актуальные вопросы и формирование новых инициатив. С каждым годом сектор НКО в Псковской области повышает свой уровень. Вы реализуете замечательные проекты, вы подаете все более качественные заявки на конкурсы. В этом году некоммерческий сектор привлек на реализацию своих проектов более 135 миллионов рублей. Из них 111 миллионов рублей – это федеральные грантовые средства, а 23 миллиона рублей – это региональные конкурсы при поддержке фонда президентских грантов», - сказала Ольга Тимофеева.

Она отметила самые яркие проекты, которые были реализованы в этом году. Это выставка «Россия начинается здесь», которая прошла при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Также молодежный спортивный фестиваль «Спортсмены будущего». Проект Федерации компьютерного спорта Псковской области был поддержан «Движением первых».

Также Ольга Тимофеева выделила международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох». В нем приняли участие 65 коллективов из разных регионов России, Беларуси и Латвии.

Следующий год в деятельности НКО будет направлен на поддержку проектов, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Некоммерческие организации в Псковской области реализуют проекты вместе с территориальными общественными самоуправлениями. Например, в Островском районе реализуется проект, выигранный ТОСом, при этом на местах работают представители НКО.

«На данный момент в Псковской области действуют более 600 ТОСов. Планируется пересмотр территорий для ТОС, следовательно, их количество увеличится. Они позволяют жителям легко объединяться и реализовывать проекты на своей территории», - сказала начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.