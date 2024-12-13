Общество

Более 20 бездомных собак отловили с начала года в Псковском районе

24 безнадзорные собаки отловили с улиц населенных пунктов Псковского района в текущем году зоозащитники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Реализация полномочий по отлову собак без владельцев на территории Псковского района с 2022 года осуществляется в соответствии с законодательством. За это время специализированной организацией в рамках муниципального контракта отловлено 83 бродячих собаки.

Все отловленные животные содержатся в пункте передержки, где им оказывают ветеринарную помощь, вакцинируют и стерилизуют. В течение срока содержания отловленных собак на передержке проводится работа по поиску им новых хозяев. И у зоозащитников есть первые результаты: за 2023 год новых хозяев обрели 10 собак, а за текущий год – 11 животных из приюта отправились домой.

«Пожалуй, самый показательный пример подлинного человеческого отношения к братьям нашим меньшим – история собаки Барби и ее хозяина, председателя Псковского районного Собрания Владимира Яникова. Взятый из приюта питомец, благодаря заботе и ответственному отношению, превратился в любимца семьи и преданного друга. Очень хотелось бы, чтобы таких историй было как можно больше!» - отметили в администрации.

При желании взять себе на содержание собаку из числа отловленных и проживающих в зооприюте можно обратиться по телефону: +7 996-947-70-39 (Василий).