Общество

День военной контрразведки в России празднуют 19 декабря

Ежегодно 19 декабря в России отмечается День военной контрразведки. Выбор даты связан с событиями, произошедшими 19 декабря 1918 года, когда в системе силовых структур новообразованного государства РСФСР были проведены преобразования, положившие начало существованию службы, задачей которой на тот исторический момент была борьба с контрреволюцией в различных её проявлениях.

За время своего существования эта служба несколько раз меняла своё название, но основные аспекты, касающиеся особенностей комплектования и спектра решаемых задач, остались неизменными. Что касается задач, то они, пожалуй, только расширились.

Как же называлась эта служба и какие задачи она должна была решать?

В 1918 году в России шла Гражданская война, существовала угроза интервенции, и большевики боролись за удержание власти в стране. Независимо от того, идёт ли речь о большевиках или нет, любой политический конфликт, в том числе решаемый военным способом, сопровождается не только дипломатическими нотами и сражениями вооружённых сил противоборствующих сторон. Успех обеспечивается не только силой оружия, но и противостоянием на невидимом фронте.

Речь идёт о диверсионной деятельности, которая может носить как материальный, так и идеологический характер, разведывательной работе, шпионаже. Именно для борьбы с этим и была создана контрразведка из разрозненных Чрезвычайных Комиссий (ЧК) по борьбе с контрреволюцией и органов Военного контроля. Тогда этот орган получил название Особый отдел ВЧК при Совете Народных Комиссаров РСФСР. Решение было принято Центральным комитетом РКП(б) именно 19 декабря 1918 года. С этого момента отмечается День российской военной контрразведки, хотя и до 1918 года в царской России также существовала контрразведка. Этот праздник отмечают в узком кругу профессионалов, работающих в этой сфере.

Сегодня подход к комплектованию контрразведки личным составом остаётся неизменным. С самого начала работы службы особое внимание уделялось личным качествам сотрудников, которые возглавляли ведомство в первые годы его существования: М.С. Кедров, Ф.Э. Дзержинский и В.Р. Менжинский. Важнейшими качествами для сотрудников были искренняя преданность революционным завоеваниям молодой Республики Советов, бесстрашие, честность, неподкупность, находчивость, хладнокровие. Профессиональные качества контрразведчиков оттачивались на практике, которой было более чем достаточно в первые годы существования службы. Профессиональному росту сотрудников способствовала и непрерывно совершенствующаяся система подготовки.

Многие победы и успехи Красной Армии в годы Гражданской войны были обеспечены благодаря работе ОО ВЧК. Также в последующие годы контрразведка внесла огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне и спасала жизни российских солдат и офицеров во время военных конфликтов XX века.

Широко известно название военной контрразведки в годы Великой Отечественной войны — СМЕРШ, что буквально означает «смерть шпионам». Сотрудниками этой службы за годы войны было обезврежено около 40 тысяч шпионов, террористов и диверсантов!

Сегодня военная контрразведка является частью единой системы органов Федеральной службы безопасности России (Фото: mil.ru, лицензия CC BY 4.0).

С середины 1991 года органы государственной безопасности страны вступили в период масштабных реформ. Управление военной контрразведки входило в систему органов безопасности России под различными наименованиями, а в 2004 году она была преобразована в Департамент военной контрразведки ФСБ России, став частью единой системы органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Однако не стоит думать, что работа контрразведчика ограничивается только периодами войн и вооружённых конфликтов. В мирное время эти люди стоят на страже покоя граждан, предотвращая террористические акты, пресекая деятельность зарубежных спецслужб, обеспечивая защиту государственной тайны. Также контрразведка во взаимодействии с военной прокуратурой и другими государственными органами РФ противодействует организованной преступности, коррупции, контрабанде, незаконному обороту наркотиков и оружия, другим негативным проявлениям в армии и на флоте, пишет calend.ru.

Контрразведчики умело отвлекали внимание зарубежных спецслужб от работы над созданием уникальных образцов вооружений в России. Также им удалось предотвратить появление агентов в армии. Они участвовали во всех военных конфликтах второй половины XX и начала XXI века.

Однако военная контрразведка России является одной из самых закрытых и секретных специальных служб государства, поэтому общественность узнаёт о том, что они делали и делают, только спустя много лет, когда с архивных документов снимают грифы секретности.

Помимо поздравлений от руководства и коллег в свой профессиональный праздник, 19 декабря сотрудники контрразведки также отдают дань памяти своим погибшим товарищам.