Общество

Опровержение

30.08.2024 г. в 17 час. 05 мин. в сети «Интернет» на сайте «Псковская лента новостей» по адресу: https://pln-pskov.ru/print/529322.html была размещена информация под заголовком: «Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на площади Ленина в Пскове». В данном сообщении, помимо описания подробностей и последствий непосредственно самого ДТП, содержалось упоминание о том, что по предварительной информации у водителя рейсового городского автобуса имелись признаки опьянения. В результате последующего уточнения выяснилось, что опубликованная информация о наличии признаков опьянения у водителя рейсового городского автобуса носит недостоверный характер. Водитель автобуса был трезвый.