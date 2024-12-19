Общество

Россиянам за пополнение ПДС предложили вклад со ставкой до 29%

Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) могут копить на будущее с поддержкой государства и налоговыми льготами, а также перевести в неё средства накопительной пенсии. Вступить в программу людям помогает СберНПФ. Теперь при пополнении ПДС в СберНПФ можно открыть вклад в отделении Сбера с доходностью до 29% годовых, сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.

Те, кто делает долгосрочные сбережения в СберНПФ, смогут заработать на вкладе «Забота о будущем». На 3 месяца можно зафиксировать доходность 29% годовых, на полгода или год ― 25%. Для этого достаточно с 19 декабря пополнить ПДС-счёт на сумму от 50 тысяч рублей. Если программы ещё нет, в неё можно вступить.

Чтобы сработала повышенная ставка, пополнить ПДС в СберНПФ и вклад «Забота о будущем» нужно на одну и ту же сумму. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 тысяч рублей. Ставка снизится, если человек досрочно закроет вклад или расторгнет договор ПДС. Оформить вклад можно в отделении Сбера.

«С начала года россияне проявляют большой интерес к программе долгосрочных сбережений. Люди уже открыли свыше 1,7 млн таких счетов, воспользовавшись сервисами СберНПФ. Программа позволяет получить до 360 000 рублей софинансирования от государства и до 900 000 рублей возврата налогов по ставке 15% за время участия в ней, а также “разморозить” средства накопительной пенсии. Такие льготы позволят быстрее прийти к своим долгосрочным финансовым целям. А для краткосрочных мы предложили привычные вклады. Наши клиенты при пополнении ПДС теперь могут открыть вклад с доходностью до 29% годовых», — сказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Программу долгосрочных сбережений (ПДС) запустили в 2024 году. Вступить в неё получится, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом. Подключить ПДС можно в отделении Сбера, мобильном приложении СберБанк Онлайн или на сайте СберНПФ.

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