Россиянам за пополнение ПДС предложили вклад со ставкой до 29%

Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) могут копить на будущее с поддержкой государства и налоговыми льготами, а также перевести в неё средства накопительной пенсии. Вступить в программу людям помогает СберНПФ. Теперь при пополнении ПДС в СберНПФ можно открыть вклад в отделении Сбера с доходностью до 29% годовых, сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.
Те, кто делает долгосрочные сбережения в СберНПФ, смогут заработать на вкладе «Забота о будущем». На 3 месяца можно зафиксировать доходность 29% годовых, на полгода или год ― 25%. Для этого достаточно с 19 декабря пополнить ПДС-счёт на сумму от 50 тысяч рублей. Если программы ещё нет, в неё можно вступить.
Чтобы сработала повышенная ставка, пополнить ПДС в СберНПФ и вклад «Забота о будущем» нужно на одну и ту же сумму. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 тысяч рублей. Ставка снизится, если человек досрочно закроет вклад или расторгнет договор ПДС. Оформить вклад можно в отделении Сбера.
Программу долгосрочных сбережений (ПДС) запустили в 2024 году. Вступить в неё получится, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом. Подключить ПДС можно в отделении Сбера, мобильном приложении СберБанк Онлайн или на сайте СберНПФ.
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