Общество

Мемориальную доску бойцу Руслану Шейке установят на псковском лицее №8

Мемориальную доску кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, гвардии старшему лейтенанту Руслану Шейке установят на здании Многопрофильного правового лицея №8 в Пскове, передает с очередной 30-ой сессии Псковской городской Думы 20 декабря корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Лицей находится по адресу: улица Западная, 5.

Ранее доску хотели установить на доме, где жил боец, но после обращения его матери было принято решение перенести доску на здание лицея, где он учился.

Руслан Шейка родился 31 октября 1995 года. Погиб при исполнении воинского долга на территории Луганской Народной Республики в ходе проведения специальной волной операции 9 августа 2023 года. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами (посмертно) и медалью Суворова.

18 из 19 присутствующих депутатов проголосовали «за», 1 был «против».