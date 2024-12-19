Общество

Игоря Дитриха наградили нагрудным знаком Пирогова

Депутата Псковского областного Собрания Игоря Дитриха наградили нагрудным знаком Николая Пирогова. Снимком награды парламентарий поделился в социальных сетях.

Фото: Игорь Дитрих / «ВКонтакте»

«Сегодня было подведение итогов работы Псковского регионального отделения Российского Красного Креста. Соответственно, было заседание Совета Красного Креста, в который я вхожу. Там мне и вручили эту награду. Это неожиданно, но приятно, потому что в своей работе я многие годы», - поделился Игорь Дитрих в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Нагрудным знаком Н. И. Пирогова награждают за заслуги в развитии благотворительности, активную работу по охране здоровья населения, за проявление самоотверженности при оказании медицинской и другой помощи пострадавшим при стихийных бедствиях и несчастных случаях.

Николай Пирогов – русский хирург и ученый-анатом, естествоиспытатель и педагог, профессор, создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии, стоял у истоков создания Российского Красного Креста.

Во время Крымской войны и осады Севастополя Н. И. Пирогов занимался обучением, затем взял на себя руководство работой̆ сестер милосердия Крестовоздвиженской общины, тем самым положив начало общественной медицинской помощи раненым и больным воинам.