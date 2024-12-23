Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Образовательная среда
Воспитатели будущего
Банкет в бане? Легко!
Господин Рейтингомер
«Легкая кухня»
Обследования без очередей и хамства
Новый год в «Гельдте»
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Что привезти из Пскова?
Защитить от хулиганов
От стекляшки до «чебурашки»
«Истфакт» Ленин в Пскове
100 самых Влиятельных псковичей
Платное лечение
 
 
 
ещё Общество 23.12.2024 15:390 Навстречу чудесам: новогодняя афиша Великих Лук 23.12.2024 15:490 Игорь Иванов: Сейчас наблюдается переход к осознанному членству в профсоюзах 23.12.2024 15:390 Навстречу чудесам: новогодняя афиша Великих Лук 23.12.2024 15:370 ВТБ: Доля вкладов и накопительных счетов в «копилке» россиян превысила 90% 23.12.2024 15:240 Мемориальную доску гвардии рядовому Алексею Стаканову открыли на псковской школе №2 23.12.2024 15:030 Игорь Иванов: Профсоюзы уважают за подход к решению проблем
 
 
 
Самое популярное 20.12.2024 11:231 100 самых влиятельных псковичей. Рейтинг ПЛН-2024 16.12.2024 18:046 Рейтингомер: новые рулевые, 10 лет для Гавунаса и госмедиахолдинг подставляет власти 18.12.2024 20:010 О диверсии с поджогом автомобиля рассказал Михаил Ведерников 19.12.2024 21:190 Интерактив: Булочка с углем 18.12.2024 08:040 Две машины столкнулись на площади Ленина в Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Ремонт вместо денег: «Росгосстрах» формирует новую судебную практику в спорах с недобросовестными клиентами по ОСАГО

23.12.2024 14:29|ПсковКомментариев: 0

Юристы «Росгосстраха» применили новый подход в борьбе с недобросовестными автовладельцами, отказывающимися от возмещения ущерба по ОСАГО в форме ремонта, чтобы за счет злоупотребления правом включить в денежную выплату со страховщика штрафы и пени. Сотрудники Правового департамента страховой компании в ходе рассмотрения споров с такими клиентами в судах уже добились целого ряда решений, обязывающих недобросовестных потребителей предоставлять транспортные средства на станции технического обслуживания для ремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании. 

Согласно закону об ОСАГО, приоритетной формой возмещения ущерба является ремонт поврежденного автомобиля, организуемый страховщиком. Однако на практике некоторые потребители, злоупотребляя своими правами, отказываются предоставлять транспортное средство для ремонта. Это создает для страховщиков ситуацию правовой неопределенности: они лишены возможности исполнить обязательства в установленные законом сроки, несмотря на готовность организовать восстановительный ремонт. Также в целом ряде случаев есть основания полагать, что при подобном поведении клиента речь идет о страховом мошенничестве — заявленные в компанию события являются инсценировками либо сознательно спровоцированными ДТП. И цель обратившегося по полису — не восстановить машину, а получить незаконное возмещение в денежной форме.

В последнее время при рассмотрении споров страховщика с недобросовестными автомобилистами суды все чаще поддерживают позицию «Росгосстраха». Например, в Челябинской области Копейский городской суд признал незаконными действия двух потребителей, которые не приехали на станцию технического обслуживания автомобилей для ремонта по направлению страховой компании. Суд возложил на них обязанность «предоставить транспортное средство для организации и проведения ремонта в рамках договора обязательного страхования гражданской ответственности».. Аналогичное решение вынес Аргаяшский районный суд Челябинской области (дело № 2-1132/2024), указав, что уклонение потребителя от ремонта нарушает законные интересы страховщика.

В свою очередь Усманский районный суд Липецкой области квалифицировал действия потребителя как злоупотребление правом, подчеркнув, что своим бездействием тот препятствует исполнению обязательств страховщика. Суд указал, что такое поведение создает для страховщика искусственную неопределенность, в то время как компания готова исполнить свои обязательства в рамках договора ОСАГО.

«Эти решения формируют новую судебную практику, которая восстанавливает баланс интересов сторон в договорах ОСАГО. Потребитель обязан действовать добросовестно, предоставляя возможность страховщику выполнить свои обязательства. Уклонение от ремонта — это не только нарушение условий договора, но и действие, направленное на получение необоснованной денежной компенсации, — говорит директор Правового департамента ПАО СК «Росгосстрах» Евгений Суховеев. — Наша компания намерена продолжить работу в этом направлении, чтобы исключить злоупотребления со стороны потребителей. Новая стратегия позволяет не только защищать интересы компании, но и развивает правоприменительную практику, которая гарантирует соблюдение принципов добросовестности в страховых правоотношениях. Данная инициатива «Росгосстраха» служит примером для других страховых компаний, показывая, что судебная защита представляет собой эффективный инструмент для восстановления справедливости и реализации законных интересов в сфере ОСАГО».
Теги: #Росгосстрах
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли вернуть в школы оценку за поведение?
В опросе приняло участие 323 человека
23.12.2024, 15:550 Около 800 тысяч рублей похитили мошенники у псковичей 23.12.2024, 15:490 Игорь Иванов: Сейчас наблюдается переход к осознанному членству в профсоюзах 23.12.2024, 15:390 Навстречу чудесам: новогодняя афиша Великих Лук 23.12.2024, 15:370 ВТБ: Доля вкладов и накопительных счетов в «копилке» россиян превысила 90%
23.12.2024, 15:260 Туроператоры ждут снижения роста выездного туризма в 2025 году из-за слабого рубля 23.12.2024, 15:240 Мемориальную доску гвардии рядовому Алексею Стаканову открыли на псковской школе №2 23.12.2024, 15:210 Обновленная автобусная станция открылась в Печорах. ФОТО 23.12.2024, 15:050 Масштабная постоянная экспозиция икон XIV–XVII веков открылась в Пскове
23.12.2024, 15:030 Игорь Иванов: Профсоюзы уважают за подход к решению проблем 23.12.2024, 14:540 Две машины столкнулись на площади Победы в Пскове 23.12.2024, 14:450 Дед Мороз со Снегурочкой нарядили новогоднюю ель в аэропорту Пскова 23.12.2024, 14:440 «Первая кисть государства»: к 225-летию со дня рождения Карла Брюллова
23.12.2024, 14:290 Ремонт вместо денег: «Росгосстрах» формирует новую судебную практику в спорах с недобросовестными клиентами по ОСАГО 23.12.2024, 14:250 У псковича изъяли обрез винтовки Мосина 23.12.2024, 14:220 Путин: Новые нацпроекты должны стартовать с 1 января 23.12.2024, 14:170 Мы в постоянном движении — Игорь Иванов о деятельности профсоюзов в 2024 году
23.12.2024, 14:120 СОБЫТИЕ: Всероссийский паркур-джем 2024 23.12.2024, 14:020 Великолукское краеведческое общество анонсировало масштабную программу на 2025 год 23.12.2024, 13:540 Псковичка похитила продукты из магазина на Рижском проспекте 23.12.2024, 13:400 Основы государственного самоуправления в школах двух округов Псковской области начнут преподавать с 1 сентября
23.12.2024, 13:320 Новогодние «желания» животных из приюта смогут исполнить псковичи 23.12.2024, 13:170 Паркур-джем в Пскове: скорость, сила и единство 23.12.2024, 13:140 В Пскове сбиты два пешехода на переходах 23.12.2024, 13:080 Мошенник под видом сотрудника Центробанка похитил у псковички почти два миллиона рублей
23.12.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: 100 самых влиятельных, итоги года с Путиным и бюджет-2025 23.12.2024, 12:590 Умер актер Арт Эванс, сыгравший в «Крепком орешке 2» 23.12.2024, 12:580 Минтруд напомнил о двухдневной первой рабочей неделе в январе 23.12.2024, 12:540 Ресторан-пекарня «Дочь Пекаря» – уникальный формат заведения в городе Пскове. За что гости так любят его?
23.12.2024, 12:520 Двое мужчин в Пскове задержаны за кражу продуктов 23.12.2024, 12:430 Умер председатель «Пенсионеров России» Бураков 23.12.2024, 12:400 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Повысят ли дисциплинированность водителей увеличенные штрафы? 23.12.2024, 12:390 «Новый год без долгов»: акция по списанию пени стартовала в «Горводоканале»
23.12.2024, 12:240 Светящуюся новогоднюю ель установили в Палкино 23.12.2024, 12:141 Новых руководителей филиалов островской больницы представили коллективам 23.12.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет»: Каким был 2024 год для профсоюзов региона? 23.12.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 23 декабря
23.12.2024, 12:004 Псковская область заняла 71 место в итоговом рейтинге регионов 23.12.2024, 11:500 В командных соревнованиях «Всей семьёй» приняли участие 15 семей из Псковской области 23.12.2024, 11:421 На новогоднюю ночь в псковском ресторане «Гельдт» осталось последнее место 23.12.2024, 11:380 «Постскриптум»: 100 самых влиятельных псковичей, итоги года с Путиным и бюджет-2025
23.12.2024, 11:280 Форум молодежных креативных проектов «Вау-эффект» стартовал в Пскове 23.12.2024, 11:222 Александр Котов: Муниципальная реформа создаёт понятную для населения систему власти 23.12.2024, 11:111 Допсекция светофора с Юбилейной на Народную: быть или не быть? 23.12.2024, 10:560 «ГорДозор»: Повысят ли дисциплинированность водителей увеличенные штрафы?
23.12.2024, 10:550 Стратсессия с главами муниципалитетов проходит в правительстве Псковской области 23.12.2024, 10:460 Баня горела в великолукской деревне Шелково 23.12.2024, 10:310 На карьерный рост в 2025 году рассчитывают 30% псковичей – опрос 23.12.2024, 10:300 Муниципальная реформа: как это работает
23.12.2024, 10:140 При возгорании в жилом доме в Идрице пожарные эвакуировали троих детей 23.12.2024, 10:000 Новый год в «Гельдте», или С легким паром 23.12.2024, 09:590 «Обратный отсчет»: Каким был 2024 год для профсоюзов региона? 23.12.2024, 09:390 Сим, сим… останься!
23.12.2024, 09:300 Спрос на проверку поддельных документов в России в 2024 году вырос вдвое 23.12.2024, 09:160 Вечер волшебства: «Строгановъ» приглашает на Рождественский карнавал 23.12.2024, 09:150 Митрополит Матфей проинспектировал ход реставрации в храме Вознесения Господня деревни Бельское Устье  23.12.2024, 09:000 В России создали материал для биодатчиков и электронной кожи
23.12.2024, 08:400 Съемки фильма начались в Куньинском районе 23.12.2024, 08:200 Детей хотят запретить показывать в рекламе вредной пищи 23.12.2024, 08:000 День дальней авиации ВКС России отмечают 23 декабря 23.12.2024, 07:300 Решетников рассказал о новом подходе к льготному кредитованию
23.12.2024, 07:000 В России началась последняя в 2024 году шестидневная рабочая неделя 22.12.2024, 22:001 До какого возраста допустимо верить в Деда Мороза, рассказали психологи 22.12.2024, 21:400 Биолог рассказал, какие риски для здоровья может повлечь установка живой ёлки дома 22.12.2024, 21:200 Поддельную пятитысячную купюру изъяли в Пскове
22.12.2024, 21:000 В Псковской областной филармонии состоялся концерт «В стране ударных инструментов» 22.12.2024, 20:400 Эксперт рассказала, почему в России растет рынок шеринговых услуг 22.12.2024, 20:200 Псковский биатлонист одержал победу на соревнованиях в Саранске 22.12.2024, 20:000 Мокрый снег и дожди прогнозируют в Псковской области 23 декабря
22.12.2024, 19:400 Николай Козловский поздравил с Днём энергетика всех сотрудников Псковской области 22.12.2024, 19:200 Псковская команда по пилонному спорту завоевала более десяти золотых медалей 22.12.2024, 19:000 Фотофакт: Псковские лошадницы продолжают работать в Детском парке, несмотря на запреты 22.12.2024, 18:400 Борис Елкин: Энергетика – это основа комфорта нашей жизни и стабильности в экономике
22.12.2024, 18:200 Мужчину обнаружили мёртвым после пожара в нежилом здании в Пскове 22.12.2024, 18:000 Михаил Ведерников поздравил энергетиков Псковской области с профессиональным праздником 22.12.2024, 17:401 Путин заявил, что в России планируют модернизировать не менее 75 аэропортов 22.12.2024, 17:200 Массовый забег провели в Пскове в самый короткий день в году
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru