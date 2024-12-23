Общество

Ремонт вместо денег: «Росгосстрах» формирует новую судебную практику в спорах с недобросовестными клиентами по ОСАГО

Юристы «Росгосстраха» применили новый подход в борьбе с недобросовестными автовладельцами, отказывающимися от возмещения ущерба по ОСАГО в форме ремонта, чтобы за счет злоупотребления правом включить в денежную выплату со страховщика штрафы и пени. Сотрудники Правового департамента страховой компании в ходе рассмотрения споров с такими клиентами в судах уже добились целого ряда решений, обязывающих недобросовестных потребителей предоставлять транспортные средства на станции технического обслуживания для ремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Согласно закону об ОСАГО, приоритетной формой возмещения ущерба является ремонт поврежденного автомобиля, организуемый страховщиком. Однако на практике некоторые потребители, злоупотребляя своими правами, отказываются предоставлять транспортное средство для ремонта. Это создает для страховщиков ситуацию правовой неопределенности: они лишены возможности исполнить обязательства в установленные законом сроки, несмотря на готовность организовать восстановительный ремонт. Также в целом ряде случаев есть основания полагать, что при подобном поведении клиента речь идет о страховом мошенничестве — заявленные в компанию события являются инсценировками либо сознательно спровоцированными ДТП. И цель обратившегося по полису — не восстановить машину, а получить незаконное возмещение в денежной форме.

В последнее время при рассмотрении споров страховщика с недобросовестными автомобилистами суды все чаще поддерживают позицию «Росгосстраха». Например, в Челябинской области Копейский городской суд признал незаконными действия двух потребителей, которые не приехали на станцию технического обслуживания автомобилей для ремонта по направлению страховой компании. Суд возложил на них обязанность «предоставить транспортное средство для организации и проведения ремонта в рамках договора обязательного страхования гражданской ответственности».. Аналогичное решение вынес Аргаяшский районный суд Челябинской области (дело № 2-1132/2024), указав, что уклонение потребителя от ремонта нарушает законные интересы страховщика.

В свою очередь Усманский районный суд Липецкой области квалифицировал действия потребителя как злоупотребление правом, подчеркнув, что своим бездействием тот препятствует исполнению обязательств страховщика. Суд указал, что такое поведение создает для страховщика искусственную неопределенность, в то время как компания готова исполнить свои обязательства в рамках договора ОСАГО.