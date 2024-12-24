Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств до конца 2027 года

Упрощенные процедуры регистрации некоторых лекарственных препаратов и самых востребованных медизделий продлеваются в России до конца 2027 года. Постановление от этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«В России продлеваются упрощенные процедуры государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов и наиболее востребованных медицинских изделий до конца 2027 года. Решение позволит сохранить стабильность рынка медикаментов и медицинских изделий, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций», - отмечается в сообщении.

Такой порядок регистрации позволяет участникам рынка фармацевтической и медицинской промышленности за короткий период оформить все необходимые документы, чтобы быстрее выводить продукцию на рынок, избежать ее дефицита или перебоев с поставками, пояснили в кабмине.

Препараты и изделия, которые можно регистрировать в упрощенном порядке, определяет специальная межведомственная комиссия.