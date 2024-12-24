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День войсковой противовоздушной обороны России празднуют 26 декабря

В этот день, 26 декабря, отмечается день рождения войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск Российской Федерации.

Каждый род войск имеет свою историю, связанную с определённым этапом развития вооружённых сил. Этот этап, в свою очередь, связан с появлением новых видов вооружения.

С появлением военной авиации возникла необходимость в создании средств защиты от неё. Именно этот момент, который пришёлся на период Первой мировой войны, стал началом истории войсковой ПВО. Сегодня этот род войск называется ПВО Сухопутных войск России.

Защита от воздушных атак обеспечивается двумя родами войск: ПВО-ПРО Воздушно-космических сил и ПВО Сухопутных войск. У этих родов войск общая задача — защита воздушного пространства путём обнаружения и уничтожения средств воздушного нападения потенциального противника. Однако у них разные цели.

Войска ПВО-ПРО обеспечивают защиту воздушного пространства страны, а войска ПВО Сухопутных войск обеспечивают воздушное прикрытие сухопутных войск и объектов во время военных операций, пишет calend.ru.

Впервые необходимость в создании подразделений, обеспечивающих защиту общевойсковых соединений с воздуха, стала очевидной в годы Первой мировой войны. В связи с этим 26 декабря 1915 года вышел приказ Начальника Штаба Верховного главнокомандующего Русской армии генерала Алексеева о создании первых лёгких артиллерийских батарей для стрельбы по воздушным судам. Эту дату и принято считать днём основания Войск ПВО Сухопутных войск России. Соответствующий приказ Министерства обороны РФ вышел в феврале 2007 года.

Современные войска ПВО Сухопутных войск России способны надёжно защищать войсковые соединения от воздушных атак противника, обеспечивая их поражение на разном расстоянии и на разных высотах, включая стратосферу, независимо от скорости цели и погодных условий и времени суток. Для этого войска располагают современными средствами обнаружения целей и их уничтожения.

На вооружении Войск ПВО Сухопутных войск стоят современные радиолокационные системы, зенитные ракетные, артиллерийские, пушечно-ракетные и переносные комплексы. Их надёжность, точность и эффективность признаны во всём мире, а названия известны многим специалистам: «Оса», «Стрела», «Игла», «Круг», «Куб», «Бук», «Тор», «Шилка», «Тунгуска», «Панцирь», «С-300».

Российские системы ПВО всегда пользовались большим спросом на рынке вооружений, а имя концерна «Алмаз-Антей», который занимается разработкой систем вооружения ПВО, известно во всём мире.

Офицеров для войсковой ПВО готовит Военная академия войсковой ПВО имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского, а младших специалистов обучают в учебных центрах войск ПВО Сухопутных войск.

Войсковая ПВО продолжает развиваться, вводя в эксплуатацию новые системы и технические разработки. Усовершенствование комплексов радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов направлено на сокращение времени обнаружения и поражения целей, расширение зоны поражения, повышение точности, мобильности, автономности и скрытности.

В день рождения войсковой ПВО все военнослужащие, ветераны и те, кто своим трудом вносит вклад в развитие рода войск, получают поздравления от представителей власти, Министерства обороны РФ и коллег. В честь этого дня проводятся различные памятные и торжественные мероприятия.