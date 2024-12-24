Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет»: Итоги 2024 года подведут ведущие «ПЛН FM»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это традиционный ежегодный проект, в котором итоги уходящего года подводят известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения.

Сегодня итоги года будут подводить ведущие радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM). Александр Савенко и Константин Калиниченко известны радиослушателям по программе «Сообразим на троих», а Максим Костиков и Олег Добрынин — по программе «Три мудреца».

Сегодня эта «четверка» подведет итоги года по самым разным номинациям: шок года, реформа года, критика года, назначения года, недоразумение года и многим другим.