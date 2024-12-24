Общество

«Росатом» начал производить изотоп, повышающий эффективность лечения рака

Ученые «Росатома» впервые в России освоили технологию изготовления перспективного медицинского радиоактивного изотопа тербий-161, препараты на основе которого будут эффективнее лечить рак, сообщила пресс-служба научного дивизиона атомной госкорпорации.

«Ученые Института реакторных материалов (ИРМ, входит в состав научного дивизиона «Росатома») в городе Заречном Свердловской области освоили технологию изготовления изотопа тербий-161. На основе нового радионуклида планируется наладить выпуск широкого спектра радиофармпрепаратов нового поколения», — уточнили в пресс-службе.

Тестовую партию новой продукции компания «Всерегиональное объединение "Изотоп"» («В/О «Изотоп», также входит в научный дивизион «Росатома») направила на испытания в Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени Гранова Минздрава РФ (Санкт-Петербург), который специализируется на радиологии и разработке радиофармацевтических препаратов, проводит исследования в области онкологии и ядерной медицины.

«Доклинические исследования показывают, что доза, доставляемая изотопом тербий-161, в среднем в 1,5 раза выше, чем у аналогичного препарата. Это дает возможность уменьшить вводимое количество радиофармпрепарата по сравнению с препаратами на основе лютеция, что позволит сократить лучевую нагрузку на пациента и снизить облучение интактных органов и тканей», — отметил заместитель директора по научной работе Центра Гранова Андрей Станжевский.

Сейчас ученые ведут поиск и других возможностей применения изотопа: его физико-химические свойства и широкий спектр излучения дают основание предполагать, что в перспективе можно будет создать на его основе целый ряд радиофармпрепаратов для лечения разных типов опухолей и других заболеваний, требующих высокоточной радиотерапии, пишет РИА Новости.

Сырьем для производства тербия-161 является изотоп гадолиний-160, который выпускает другое предприятие «Росатома», комбинат «Электрохимприбор» (Лесной, Свердловская область). Наличие сырьевой базы должно позволить «Росатому» создать надежную и эффективную производственную цепочку по выпуску продукта.

Российская атомная отрасль производит самую широкую в мире номенклатуру радиоактивных и стабильных изотопов медицинского назначения. На основе этой продукции ежегодно проводится диагностика и лечение более 2,5 миллиона пациентов по всему миру. Отраслевой интегратор АО «В/О «Изотоп» поставляет такую продукцию на внутренний и внешний рынки, среди его партнеров 170 зарубежных и около 600 российских организаций, в том числе промышленные предприятия, медицинские и научные учреждения.