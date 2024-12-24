Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» об итогах года в СМИ и соцсетях

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В прямом эфире итоги года подведут ведущие программы «Прессинг» Юлия Магера и Константин Калиниченко, а также ведущие программы «Хайпожоры» Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова.

Они обсудят итоги года в СМИ и в соцсетях: проведение в Пскове международного медиафорума, параллельные миры в СМИ с разной точкой зрения на происходящие события, блокировки зарубежных сервисов, волну мошенничеств с использованием фейковых аккаунтов публичных персон — чем был примечателен уходящий год в медиапространстве.

Звоните по телефону прямого эфира: 56 73 72.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.