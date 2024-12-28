Общество

Сергей Вострецов: Пусть каждый день нового года приносит радость и новые достижения

Глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов поздравил россиян с Новым Годом в своем Telegram-канале.

«Дорогие коллеги и друзья! С наступающим Новым Годом! В этот волшебный и светлый праздник хочется пожелать вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть каждый день нового года приносит радость и новые достижения, а в ваших домах царит тепло и уют», - сказал Сергей Вострецов.

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