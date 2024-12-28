Сергей Вострецов: Пусть каждый день нового года приносит радость и новые достижения

Глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов поздравил россиян с Новым Годом в своем Telegram-канале.
«Дорогие коллеги и друзья! С наступающим Новым Годом! В этот волшебный и светлый праздник хочется пожелать вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть каждый день нового года приносит радость и новые достижения, а в ваших домах царит тепло и уют», - сказал Сергей Вострецов.
Профсоюз — это наша сила, наша поддержка и опора.
«Вместе мы способны на многое! Пусть предстоящий год станет годом новых возможностей, успешных инициатив и конструктивного диалога. Мы будем продолжать бороться за права трудящихся, защищать интересы каждого из вас и стремиться к улучшению условий труда.С новыми силами и вдохновением вступаем в 2025 год! Пусть он принесет нам уверенность в завтрашнем дне и множество поводов для гордости за нашу общую работу.С Новым годом! Вперед, к новым свершениям!» - заключил глава СОЦПРОФ.