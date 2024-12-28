Общество

Дед Мороз рассказал о любимом новогоднем блюде

Московский Дед Мороз сообщил, что его любимое новогоднее блюдо - полезное, растительного происхождения, он не отдает предпочтения мясным или рыбным продуктам.

«Новогоднее блюдо у меня самое любимое - полезное, растительного происхождения. Я не предпочитаю мясные продукты или рыбные. Я предпочитаю все-таки такой экологически чистый продукт. И считаю, что все должно быть в меру», - рассказал Дед Мороз.

Он отметил, что ни в коем случае не надо объедаться сладостями, пишет РИА Новости.

«Надо обязательно сделать, чтобы на столе стояли очень хорошие, полезные продукты для организма. Чтобы много было белков, углеводов - ох, какие слова знаю! И чтобы человеку это было на пользу», - добавил волшебник.