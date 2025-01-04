Общество

Коротать время в дороге на работу псковичам помогают книги, музыка и сон — опрос

Коротать время в дороге на работу псковичам помогают книги, музыка и сон. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные горожане, тратящих на дорогу до работы в общественном или служебном транспорте более 30 минут ежедневно.

Самый популярный вариант времяпрепровождения в дороге на работу — чтение книг (30% опрошенных). На втором месте — музыка (16%). На третьем — сон и просмотр новостей в интернете (по 11%). 9% заняты просмотром фильмов или сериалов. 5% опрошенных уже в транспорте начинают готовиться к рабочему дню: просматривают документы, распределяют дела, составляют планы. 4% листают соцсети. 3% играют в телефоне. Еще 3% проверяют электронную почту. 1% общаются с родными по телефону или в мессенджерах. Среди прочих, не столь популярных занятий, — разговоры с коллегами, едущими рядом; медитации; прослушивание радио, подкастов и аудиокниг; разгадывание кроссвордов.

Судя по ответам, женщины чаще мужчин по дороге на работу читают книги. Мужчины же чаще слушают музыку, спят или готовятся к рабочему дню.

Каждый пятый едущий на работу предпочитает в дороге отрешиться от всего и просто смотреть в окно.