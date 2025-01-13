Общество

Музейная экспозиция памяти полковника Алексея Лисова открылась в Красногородске

В Красногородской школе-интернате «Агрошкола» при поддержке УФСБ России по Псковской области торжественно открыта музейная экспозиция, посвящённая выпускнику учреждения полковнику Алексею Лисову. Мероприятие приурочили к 85-летию со дня его рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСБ России по Псковской области

Алексей Лисов родился в 1939 году. После гибели отца в годы Великой Отечественной войны и тяжёлой болезни матери он вместе с сестрой в 1951 году поступил в Красногородский детский дом.

В 1959 году окончил Ленинградское фармацевтическое училище. В том же году поступил на военную службу в управление КГБ при Совете Министров СССР по Псковской области.

С 1959 по 1997 год полковник Алексей Лисов проходил службу на различных должностях в управлении. За высокий профессионализм и достигнутые результаты в оперативно-служебной деятельности он неоднократно награждался ведомственными наградами.

С 2005 по 2019 год полковник Алексей Лисов возглавлял Совет ветеранов УФСБ России по Псковской области. Скончался 29 сентября 2019 года.

В рамках музейной экспозиции школы-интерната представлены биографические сведения о полковнике Алексее Лисове, а также фотографии из семейного архива. На уроке мужества педагоги школы-интерната рассказали учащимся о жизненном пути своего выпускника, а ветераны управления поделились воспоминаниями о личных качествах своего коллеги.

Мероприятие завершилось совместным чаепитием.