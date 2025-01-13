День наставника в РФ предлагается отмечать 2 марта

Минпросвещения РФ разработало проект указа, согласно которому в целях популяризации и развития института наставничества предлагается установить День наставника и отмечать его 2 марта.

«Определение даты учреждения Дня наставника приурочено ко дню подписания 2 марта 2018 г. указа президента Российской Федерации "Об учреждении знака отличия "За наставничество", а также ко дню рождения 2 марта 1823 г. основоположника научной педагогики в России - Ушинского Константина Дмитриевича», - говорится в пояснительной записке к документу.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.