Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Умерла ли журналистика?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Накануне в России отпраздновали День печати. Это профессиональный праздник всех работников средств массовой информации. В нашем стремительно меняющемся мире без информации сложно себе представить жизнь человека. Скорости ее подачи благодаря новым технологиям возрастают. Всё подвергается опубличиванию.

Достоверность, проверка факта, точность – с этим не мало проблем. Фейки – символ времени. Подчас осознанные информационные вбросы, передергивания фактов и откровенная ложь, благодаря скорости и охвату распространения через интернет, легко заменяет людям правду. Как с этим бороться? Кому верить в условиях информационных войн, пропаганды и контрпропаганды? Кто он – профессиональный журналист: независимый правдоруб? А признает ли власть сегодня искателей правды? Где взять профессиональные кадры? И как выжить классическим СМИ: газетам, радио, телевидению? И какую роль играет журналистика в формировании общественного мнения и контроле за властью?

Эти непростые темы ведущая Любовь Кузнецова обсудит с директором филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"», депутатом Псковской городской Думы, заслуженным работником СМИ Псковской области Натальей Юрченко.

Телефон прямого эфира: 56-73-72.

Трансляция завешена