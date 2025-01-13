Общество

Более 13 тысяч человек перевезли катера по маршруту Толба - Талабские острова в 2024 году

За период навигации 2024 года более 13 тысяч человек перевезли по маршруту Большая Толба - Талабские острова три имеющихся катера. Такие данные привел в эфире программы «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«У нас водным транспортом сейчас занимаются исключительно муниципалитеты. Это Псковский район и Печерский район. Понятно, Псковский район - это, конечно же, маршрут от Толбы до Талабских островов, там курсируют три пассажирских катера. Два новых, которые в позапрошлом году приобрели на Псковский район, и был еще тот, который уже с пробегом. Все ходят нормально, все обеспечены экипажами. За 2024 год перевезли где-то порядка 13 тысяч человек», - сказал Станислав Стармолотов.

Вторым направлением стал остров Колпино в Печорском муниципальном округе, с доступом на который проблемы также решаются.

«И второе направление - это наши острова в Печорском районе, остров Колпино. Но там ситуация посложнее. Там есть катера, есть баржа самоходная, чтобы можно было завезти стройматериалы, перевезти мусор. Но там были проблемы технического плана, исправим», - добавил гость студии.