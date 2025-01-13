Общество

Наталья Юрченко: Новость можно написать так, что никто и не подумает, что это фейк

В погоне за лидерством даже крупные СМИ иногда публикуют фейки. Об этом директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко рассказала в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Здоровая конкуренция в СМИ – это прекрасно. Это нормально, когда ты можешь посмотреть на коллег, что-то у них подсмотреть», — сказала Наталья Юрченко.

Она отметила, что в Псковской области журналисты всегда работают очень качественно, редко встречаются публикации фейковой информации.

«Любая деятельность журналиста всегда субъективна. Журналист имеет право на свое мнение, но должен опираться на проверенные факты. Любую новость можно сделать по-разному. Сейчас можно написать новость так, что никто и никогда не подумает, что это фейк. В погоне за лидерством на это попадаются даже крупные СМИ. У нас в регионе такого практически нет. Все же у нас в регионе категорически ответственные журналисты, в этом спасение», — дополнила Наталья Юрченко.