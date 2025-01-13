Воинское захоронение отремонтируют в деревне Жижица Куньинского округа

В текущем году в деревне Жижица Куньинского муниципального округа планируется ремонт воинского захоронения. Об этом сообщил глава округа Олег Лебедев в своём Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Олег Лебедев / Telegram-канал
Средства на ремонт поступят в рамках федеральной программы. Кроме того, дополнительное финансирование может предоставить проект территориального общественного самоуправления (ТОС), который сейчас готовят инициативные граждане.
«Совместно с Администрацией Жижицкой волости и проектировщиками обсудили перечень необходимых работ и эскиз проекта», - отметил Олег Лебедев.