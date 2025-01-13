Общество

Россиянам рассказали об изменениях требований к навыкам работников

Требования к гибким навыкам работников изменились в 2024 по сравнению с 2022 годом - вырос спрос на ответственность (1%), организаторские способности (2%) и внимательность к деталям (3%), рассказал эксперт аналитики рынка труда и сооснователь сервиса «Профилум» Виталий Алтухов.

«Спрос на ответственность вырос на 1%, организаторские способности поднялись на 2%, а внимательность к деталям — на 3%. На первый взгляд это может показаться незначительным, но в рамках выборки, охватывающей миллионы вакансий, даже такие изменения демонстрируют существенный сдвиг в приоритетах работодателей. То есть, количество вакансий с указанными навыками выросло на 100-300 тысяч», — сказал Виталий Алтухов.

По его словам, умение работать в команде остается ключевым среди гибких навыков, но работодатели стали указывать его в требованиях вакансий на 8% реже, чем в 2022 году. Эксперт связывает это с ростом значимости других навыков. Кроме работы в команде в топ-10 входит грамотная речь, клиентоориентированность и многозадачность.

«Технологии и автоматизация диктуют новые требования. Например, в сферах финансов и страхования спрос на умение работать с большими объемами информации увеличился на 5%, тогда как командная работа упоминалась в вакансиях на 4% реже. В бизнесе и менеджменте работодатели стали реже акцентировать внимание на грамотной речи, сократив ее долю в требованиях на 5%, но организаторские навыки стали фигурировать в вакансиях на 4% чаще», - уточняется в данных.

Кроме того, работодатели ищут больше специалистов отрасли (на производство, в строительство, инженерию, логистику и другие) и указывают качества, релевантные этим сферам, пишут РИА Новости.

Для анализа было изучено более 8,5 миллиона вакансий по двум тысячам профессий в 22 профессиональных сферах.