Общество

Две европейские семьи соотечественников приняли решение переехать в Псковскую область

Две семьи граждан Европейского союза приняли решение о переезде в Псковскую область.

Фото: уполномоченный при губернаторе Псковской области по соотечественникам Елена Полонская

Накануне они пересекли границу в Печорском округе, где их встретила уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская, пишет ГТРК «Псков».

Семья Марины Савичени проживала в Финляндии и планировала вернуться на Родину в течение последних трёх лет. Первым репатриантом в семье стал старший сын, который переехал в Россию в начале специальной военной операции.

Семья планировала переехать на Алтай, но по совету друзей и при поддержке других соотечественников, которые уже переехали в Псковскую область, решила остаться в Невельском округе.

Семья Лидии Рюткинен также планирует переехать в Псковскую область из Эстонии. Они уже приобрели дом в Новосокольническом районе и находятся в процессе переезда.