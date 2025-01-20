Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли спасать русский язык от заимствований?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли спасать русский язык от заимствований? Если нужно, то как?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В последнее время всё большую популярность в нашей стране набирает игра в борьбу с иностранными словами. Уже не первый год депутаты Госдумы раздумывают, как бы защитить русский язык: так-то у нас в стране особых проблем нет, да вот иностранные слова мешают. Помнится, еще в XIX веке славянофилы, встав на тропу войны с франкоязычием, предлагали заменить слово «тротуар» на «топталище», а «калоши» на «мокроступы». Теперь что-то в этом роде решили повторить в Госдуме — группа депутатов-единороссов разработала законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов, прежде всего, в публичном пространстве. В частности, вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на нашем языке. Также иностранные словечки должны исчезнуть из наименований жилых комплексов, поселков и микрорайонов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал рассмотреть этот законопроект Госдумой в приоритетном порядке, потому что (цитата) «нам необходимо беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия».

Справедливости ради напомним, что избавление государственного языка от иностранных слов — не какое-то наше ноу-хау. Данный прием применяли и другие страны, в том числе наши ближайшие соседи — страны Балтии и Украина. Причем по отношению к русскому языку, что крайне возмущало российских законодателей. Теперь они разворачивают ответную борьбу. По сути курс на защиту государственного языка укладывается в главную идеологему нашей эпохи — борьбу с «проклятущим» Западом и противостояние западной культуре (а язык — это выражение культуры). Чтобы противодействовать тлетворному влиянию Запада, в нашей стране уже введены ограничения в сфере литературы, кинематографа, масс-медиа, а теперь вот руки дошли и до русского языка. Нужно ли спасать его от заимствований? Если да, то как? И насколько это реально? Об этом — в программе «Дневной дозор».

О необходимости защиты русского языка говорил и президент Владимир Путин, напомнил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Депутат поддерживает законопроект и считает необходимым довести его до такого уровня, чтобы он эффективно работал на территории нашей страны. Многие любят всё иностранное, яркое, необычное и часто этим злоупотребляют, а надо сохранять то, что у нас есть, в том числе русский язык как одну из скреп нашей идентичности, убежден депутат.

«Я поддерживаю данную инициативу, поскольку нередко можно наблюдать злоупотребление иностранными словами в различных ситуациях: в общении, в деловой переписке, на публичных мероприятиях. На мой взгляд, это не всегда уместно, хотя следует отметить, что в современном русском языке существует множество слов, имеющих иностранное происхождение. Необходимо найти баланс в использовании иностранных слов, чтобы это происходило органично и не вызывало чувства навязывания. К сожалению, с 90-х годов в России наблюдается тенденция к широкому использованию английских слов, как в уместных, так и в неуместных ситуациях. В результате мы начинаем утрачивать исконно русскую речь, которой пользовались наши великие писатели и поэты. Я считаю, что данный законопроект может стать стимулом для обсуждения этой проблемы в России».

«Недолго осталось англицизмам бесчинствовать в нашей речи», - констатировал на днях депутат Госдумы Сергей Ерёмин. «Англосаксонскую шелуху, заполонившую наш язык», он сравнил с незаконными мигрантами и высказался в поддержку законопроекта о защите русского языка, считая, что русский язык — не поле для экспериментов. Правда, господин Еремин забыл, что далеко не все слова в нашем государственном языке являются исконно русскими — во многом они заимствованы из других языков. И на этот факт обратил внимание псковский журналист, по образованию филолог Александр Донецкий. По этой причине он считает инициативу по избавлению русского языка от иностранных слов глупостью.

«В чём причина заимствования иностранных слов? Появление новых явлений, таких как компьютерная реальность, приводит к тому, что подобрать соответствующее русское слово становится затруднительно. Это своего рода культурная экспансия, которая, конечно, имеет свои особенности. Однако создание искусственных слов, заменяющих англицизмы или язык компьютерных гениев, представляется нецелесообразным. Более того, это бессмысленно. Я убеждён, что постановления, направленные на ограничение использования иностранных слов, могут привести лишь к тому, что чиновники, которые также любят англицизмы и американизмы, будут лучше фильтровать свою речь. Я хотел бы подчеркнуть, что не стоит тратить время и силы на бесполезные усилия. Как гласит известная русская пословица, язык сам всё отфильтрует со временем. Слова, которые сейчас воспринимаются как чуждые, постепенно освоятся языком и станут частью активного запаса нации. Они русифицируются и станут вполне привычными для нас».

Вопрос защиты русского языка очень актуален и не так прост, чтобы решать его простым выбрасыванием иностранных слов из жизненной практики российских граждан, уверена педагог, историк и депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман. Во-первых, она согласилась с тем, что многие признанные русскими слова в свое время пришли к нам из византийского, римского, немецкого и других языков. И выбросив их из обихода, мы попросту не сможем выразить свою мысль, так как аналогов этим словам нет. Но не только в этом дело, подчеркивает Татьяна Пасман. Сегодня резко снизился уровень владения россиянами русским языком. Гораздо беднее стал язык и живого, и профессионального общения. Вот о чем надо думать!

«В связи с этим, на мой взгляд, необходимо говорить о защите русского языка, но не путём запрета иностранных слов, а путём обучения и непрерывного совершенствования навыков владения родным языком. Сегодня, когда мы много пишем и мало говорим, проблема устной речи становится актуальной. Поэтому непрерывные тренинги и практики необходимы для поддержания уровня владения языком. Также необходимо серьёзно обсуждать необходимость использования иностранных слов в различных сферах деятельности, таких как торговля и наука. В процессе обсуждения можно понять, есть ли аналоги в русском языке для замены иностранных терминов. Нельзя использовать аргумент о том, что иностранные слова являются западными и недружественными, как причину отказа от них. Важно, чтобы за иностранными словами стоял богатый смысл, независимо от их происхождения. Важно, чтобы слова выражали правильные, гуманистические и добрые смыслы. Если мы будем использовать язык как средство политической борьбы, это может привести к нежелательным последствиям».

Между тем председатель регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин считает законопроект Госдумы разумным. Русский язык — это важная часть нашей жизни, и его надо защищать, уверен он.

«Помните, как говорил Тургенев: "Русский язык велик и могуч". По моему мнению, русский язык не нуждается в каком-либо обогащении или обновлении с помощью заимствованных слов. Более того, мне не нравится, когда в моём родном городе я вижу надписи на иностранных языках. Я предпочитаю жить в окружении родного языка и родных букв. Мне близок русский алфавит, а не латинский, английский и другие. Таково моё мнение».

«Поэт и правдоруб» радио ПЛН FM, бизнесмен Николай Рассадин считает, что русский язык сам по себе сильный и адаптивный, и заимствования - это нормальная часть его развития. Ограничивать использование иностранных слов, по его мнению, - не лучший подход. Это только навредит языку. Поэтому законодателям следовало бы акцентировать внимание на его богатстве и разнообразии, а не пытаться «спасать» его от заимствований, убежден Николай Рассадин. Также он назвал бредом «весь этот законодательный зуд» о том, что надо спасать все русское.

«Русский язык обладает достаточной мощью и выразительностью, поэтому он не нуждается в дополнительном спасении. Те, кто предлагает подобные законодательные инициативы, возможно, не верит в силу русского языка. Что касается заимствований, то стоит отметить, что если мы начнём исключать все заимствования, то мы потеряем примерно 25% языка. Что еще по поводу вывесок различных? Вот у меня есть такой вопрос. Хорошо, мы защищаем русский язык, а, например, вывески на татарском языке останутся? Или там, условно говоря, на башкирском, на лакском? Эти вывески, слова останутся? Тоже непонятно. Мы защищаем только русский язык? Или мы будем заниматься и национальными языками? Вот приедет кто-то в Татарстан, какой-нибудь носитель русского языка, увидит там какую-нибудь вывеску на татарском языке, у него будет культурный шок, он упадет, что с ним случится? Поэтому всё, что творится в отношении русского языка в Госдуме, это просто глупость несущественная».

Русский язык — это живой организм, у которого нам самим не помешало бы поучиться самоочищению и обновлению. Он мудр и может сам отсекать всё лишнее, рассуждает учитель русского языка и литературы великолукской школы №1 Татьяна Рассолова. Поэтому бороться с иностранными словами, по ее мнению, - дело неблагодарное и бесполезное. А если и защищать русский язык, то уж точно не запретами, потому что запретный плод сладок. Надо больше читать и меньше использовать англицизмов в речи, заменяя их на русские аналоги (если они есть). Комментарий Татьяны Рассоловой.

«Как можно защитить русский язык? Это наша великая классическая русская литература. Если мы будем читать наших классиков, изучать их творчество, мы сможем сохранить наш великий и могучий русский язык. Однако полностью избавиться от англицизмов и других иностранных слов сложно, поскольку мы живём в мире, где развивается экономика, появляются новые изобретения и понятия. Например, без спутников и компьютеров невозможно представить современную жизнь. Это тоже слова, которые пришли к нам из других языков. Поэтому защита языка должна быть направлена на поиск аналогов иностранных слов. Если есть возможность заменить иностранное слово русским аналогом, то лучше использовать его. Если такого слова нет, можно использовать иностранное слово. Таким образом, язык пополняется новыми словами, и со временем становится понятно, какие из них останутся в языке, а какие исчезнут».

Депутаты озадачиваются спасением русского языка каждые 5 лет, когда им нечего делать. Вот они и выдумывают себе сложности и вызовы, которые якобы надо героически решать, отмечает музыкант и артист Псковского драмтеатра, переводчик Денис Кугай. Только вот всё это создание подобия кипучей деятельности, к сожалению, не соответствует самой кипучей деятельности. По мнению нашего собеседника, не надо русский язык спасать, он сам себя защитит. Заимствования лишь обогащают его, и стремление ограничить использование иностранных слов выглядит неуместно. Поэтому Денис Кугай советует законодателям не тратить силы на «спасение» языка от естественных изменений, а сосредоточиться на более значимых проблемах.

«Я полагаю, что не стоит беспокоиться о судьбе русского языка, поскольку он развивается естественным образом. Язык сам определяет, как ему развиваться и какие слова использовать. Это происходит естественным образом, когда меняются поколения и их вокабуляр. Кроме того, в языке происходят изменения в ударении, особенно в глаголах. Эти изменения также происходят естественным путём. Поэтому нашим избранникам не стоит беспокоиться о будущем русского языка. В нашей стране существует множество проблем, которые требуют внимания и решения. Наши избранники могли бы сосредоточиться на этих проблемах, получая достойную оплату труда. Вмешиваться в лингвистические процессы, которые им неподконтрольны, не имеет смысла. Я свободно владею как русским, так и английским языком. Люди также имеют право использовать латиницу или кириллицу в названиях своих компаний. Это их выбор. В нашей стране высокий уровень патриотизма, и я не вижу проблем в том, что в общественной дискуссии и повестке могут победить идеи, отличные от русских. В нашей стране побеждает русская идея, и беспокоиться не о чем».

Судя по большинству комментариев, наши сегодняшние спикеры не видят особого смысла законодательно ограничивать использование иностранных слов - настолько прочно они вошли в лексикон. То, что корнями врастало в наш язык на протяжении тысячелетий, невозможно просто взять и отрезать запретительными и ограничительными мерами. Да и надо ли? Мы уже привыкли к вывескам и наименованиям брендов на латинице, а то, что успели переделать на «русский манер», смотрится, мягко скажем, странновато. К тому же есть ощущение, что наш русский язык так силён, что не нуждается в спасении. Он и сам кого угодно спасет. Если будем больше читать и разговаривать вживую, а не перебрасываться в мессенджерах смайликами и сокращенными фразами «СПС, ХЗ, и тд, и тп»…

Татьяна Иванова