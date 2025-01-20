«Дневной дозор»: Нужно ли спасать русский язык от заимствований?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли спасать русский язык от заимствований? Если нужно, то как?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
В последнее время всё большую популярность в нашей стране набирает игра в борьбу с иностранными словами. Уже не первый год депутаты Госдумы раздумывают, как бы защитить русский язык: так-то у нас в стране особых проблем нет, да вот иностранные слова мешают. Помнится, еще в XIX веке славянофилы, встав на тропу войны с франкоязычием, предлагали заменить слово «тротуар» на «топталище», а «калоши» на «мокроступы». Теперь что-то в этом роде решили повторить в Госдуме — группа депутатов-единороссов разработала законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов, прежде всего, в публичном пространстве. В частности, вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на нашем языке. Также иностранные словечки должны исчезнуть из наименований жилых комплексов, поселков и микрорайонов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал рассмотреть этот законопроект Госдумой в приоритетном порядке, потому что (цитата) «нам необходимо беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия».
Справедливости ради напомним, что избавление государственного языка от иностранных слов — не какое-то наше ноу-хау. Данный прием применяли и другие страны, в том числе наши ближайшие соседи — страны Балтии и Украина. Причем по отношению к русскому языку, что крайне возмущало российских законодателей. Теперь они разворачивают ответную борьбу. По сути курс на защиту государственного языка укладывается в главную идеологему нашей эпохи — борьбу с «проклятущим» Западом и противостояние западной культуре (а язык — это выражение культуры). Чтобы противодействовать тлетворному влиянию Запада, в нашей стране уже введены ограничения в сфере литературы, кинематографа, масс-медиа, а теперь вот руки дошли и до русского языка. Нужно ли спасать его от заимствований? Если да, то как? И насколько это реально? Об этом — в программе «Дневной дозор».
О необходимости защиты русского языка говорил и президент Владимир Путин, напомнил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Депутат поддерживает законопроект и считает необходимым довести его до такого уровня, чтобы он эффективно работал на территории нашей страны. Многие любят всё иностранное, яркое, необычное и часто этим злоупотребляют, а надо сохранять то, что у нас есть, в том числе русский язык как одну из скреп нашей идентичности, убежден депутат.
«Недолго осталось англицизмам бесчинствовать в нашей речи», - констатировал на днях депутат Госдумы Сергей Ерёмин. «Англосаксонскую шелуху, заполонившую наш язык», он сравнил с незаконными мигрантами и высказался в поддержку законопроекта о защите русского языка, считая, что русский язык — не поле для экспериментов. Правда, господин Еремин забыл, что далеко не все слова в нашем государственном языке являются исконно русскими — во многом они заимствованы из других языков. И на этот факт обратил внимание псковский журналист, по образованию филолог Александр Донецкий. По этой причине он считает инициативу по избавлению русского языка от иностранных слов глупостью.
Вопрос защиты русского языка очень актуален и не так прост, чтобы решать его простым выбрасыванием иностранных слов из жизненной практики российских граждан, уверена педагог, историк и депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман. Во-первых, она согласилась с тем, что многие признанные русскими слова в свое время пришли к нам из византийского, римского, немецкого и других языков. И выбросив их из обихода, мы попросту не сможем выразить свою мысль, так как аналогов этим словам нет. Но не только в этом дело, подчеркивает Татьяна Пасман. Сегодня резко снизился уровень владения россиянами русским языком. Гораздо беднее стал язык и живого, и профессионального общения. Вот о чем надо думать!
Между тем председатель регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин считает законопроект Госдумы разумным. Русский язык — это важная часть нашей жизни, и его надо защищать, уверен он.
«Поэт и правдоруб» радио ПЛН FM, бизнесмен Николай Рассадин считает, что русский язык сам по себе сильный и адаптивный, и заимствования - это нормальная часть его развития. Ограничивать использование иностранных слов, по его мнению, - не лучший подход. Это только навредит языку. Поэтому законодателям следовало бы акцентировать внимание на его богатстве и разнообразии, а не пытаться «спасать» его от заимствований, убежден Николай Рассадин. Также он назвал бредом «весь этот законодательный зуд» о том, что надо спасать все русское.
Русский язык — это живой организм, у которого нам самим не помешало бы поучиться самоочищению и обновлению. Он мудр и может сам отсекать всё лишнее, рассуждает учитель русского языка и литературы великолукской школы №1 Татьяна Рассолова. Поэтому бороться с иностранными словами, по ее мнению, - дело неблагодарное и бесполезное. А если и защищать русский язык, то уж точно не запретами, потому что запретный плод сладок. Надо больше читать и меньше использовать англицизмов в речи, заменяя их на русские аналоги (если они есть). Комментарий Татьяны Рассоловой.
Депутаты озадачиваются спасением русского языка каждые 5 лет, когда им нечего делать. Вот они и выдумывают себе сложности и вызовы, которые якобы надо героически решать, отмечает музыкант и артист Псковского драмтеатра, переводчик Денис Кугай. Только вот всё это создание подобия кипучей деятельности, к сожалению, не соответствует самой кипучей деятельности. По мнению нашего собеседника, не надо русский язык спасать, он сам себя защитит. Заимствования лишь обогащают его, и стремление ограничить использование иностранных слов выглядит неуместно. Поэтому Денис Кугай советует законодателям не тратить силы на «спасение» языка от естественных изменений, а сосредоточиться на более значимых проблемах.
Судя по большинству комментариев, наши сегодняшние спикеры не видят особого смысла законодательно ограничивать использование иностранных слов - настолько прочно они вошли в лексикон. То, что корнями врастало в наш язык на протяжении тысячелетий, невозможно просто взять и отрезать запретительными и ограничительными мерами. Да и надо ли? Мы уже привыкли к вывескам и наименованиям брендов на латинице, а то, что успели переделать на «русский манер», смотрится, мягко скажем, странновато. К тому же есть ощущение, что наш русский язык так силён, что не нуждается в спасении. Он и сам кого угодно спасет. Если будем больше читать и разговаривать вживую, а не перебрасываться в мессенджерах смайликами и сокращенными фразами «СПС, ХЗ, и тд, и тп»…
Татьяна Иванова