Общество

На капремонт пушкиногорской школы искусств могут выделить до 28 млн рублей

На капитальный ремонт в муниципальном бюджетном организации дополнительного образования «Школы искусств имени С.С. Гейченко» в Пушкинских Горах могут выделить 27 708 351 рублей, следует из данных опубликованных в единой информационной системе в сфере госзакупок.

Исходя из документов, в школе планируют заменить оконные рамы, провести косметический ремонт здания. Также замене подлежат дверные проемы. Заменят также полы и потолки во всем здании. Отремонтируют лестницы.

Подрядчика для выполнения работ определят 29 января. Выполнить работы он должен будет до 30 ноября 2025 года.

Напомним, что отдельно в данной школе проведут капитальный ремонт кровли, на который могут выделить более 4 миллионов рублей.