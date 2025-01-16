Общество

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз животноводческой продукции из ЕС

Россельхознадзор сообщает об угрозе распространения ящура и приостанавливает с 20 января 2025 года сертификацию всех восприимчивых к ящуру животных и всей животноводческой продукции продукции с территории Европейского союза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Россельхознадзоре.

Россельхознадзор оценил результаты Национальной референс-лаборатории и референс-лаборатории ЕС по ящуру в Германии и посчитал недостаточными меры, принятые Европейской комиссией в части введенных ограничений на перемещение животноводческой продукции.

Германия официально 9 января 2025 г. уведомила Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) о регистрации первой за последние 37 лет вспышки ящура в стране. Заболевание обнаружили на небольшой ферме Бранденбурга в районе Меркиш-Одерланд, где содержали водяных буйволов. В результате Решением Европейской комиссии были введены карантинные зоны радиусом около 10 км вокруг фермы с ящуром.

Одной из причин появления ящура считается является бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории Европейского союза. Наиболее вероятным путем его возникновения является маршрут Турция — Украина – Польша — Германия. Кроме того, исследования Национальной референс-лаборатории и референс-лаборатории ЕС подтвердили, что вирус относится к серотипу O ящура, ближайшая последовательность которого была обнаружена в Турции в декабре 2024 года.

Эпизоотия будет иметь широкое распространение. В настоящее время создана угроза для территории Украины, Чехии, Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Нидерландов, сообщает Россельхознадзор.

По данным СМИ, временные ограничения в отношении Германии из-за ящура ввели: Австралия, Аргентина, Белоруссия, Великобритания, Казахстан, Канада, Мексика, Намибия, Россия, Уругвай и Южная Корея. Внутри Евросоюза контроль ужесточен Бельгией, Ирландией, Нидерландами и Польшей.

Вместе с тем, по информации СМИ, на территории Нидерландов ввозилось 3,6 тысяч телят из Германии, где в январе 2025 года была зафиксирована вспышка ящура. Россельхознадзор запросил информацию о мерах, принимаемых ветеринарной службой Нидерландов для недопущения заноса и распространения ящура по территории Голландии.