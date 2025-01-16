Общество

За два года в России конфисковали около пяти тонн кокаина

В период с 2023 по 2024 год на территории Российской Федерации было изъято около 5 тонн кокаина, что следует из анализа данных, предоставленных МВД, ФСБ и Федеральной таможенной службой. Общая стоимость изъятого наркотического вещества превысила 350 миллиардов рублей.

С 2022 года наблюдается ежегодный рост количества запрещённого вещества, ввозимого в Россию. По подсчётам, в 2022 году было изъято более 300 килограммов вещества, в 2023 году — 1,5 тонны, а в 2024 году — рекордные 3,7 тонны.

Наиболее распространённым способом транспортировки вещества стали контейнеры с овощами и фруктами. Эти данные были получены от трёх ведомств и источников в «силовой» среде.

Самую крупную партию весом 1,2 т, изъяли в порту Санкт-Петербурга в январе 2024 года. Наркотик поставлялся в Россию из Бельгии. Его стоимость на черном рынке оценили в 13 млрд рублей, пишут «Известия».

По данному факту Балтийской таможней возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере)», — сообщил пресс-секретарь Балтийской таможни Владислав Андреевский.

В 2024 году еще одну крупную партию весом в тонну изъяли в Ленинградской области. Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих граждан одной из балканских стран, которые перевозили наркотик на грузовом автомобиле.

В Федеральной таможенной службе сообщили, что количество кокаина в России растет из-за изменения маршрутов его поставок на территорию Европы. Группировки стараются активнее задействовать транспортную структуру России.